Ekspert: liigne soola tarbimine võib põhjustada infarkti

Kui vahetevahel naatriumi maksimaalset soovitatud kogust ületada, ei tekita see probleeme. Pikaajaline liigtarbimine viib tasapisi suuremate terviseprobleemideni. Esimene tunnus liigsest soolamanustamisest on janu.

Keedusool ehk naatriumkloriid sisaldab naatriumit 40%, seega on ühes grammis soolas seda mineraalainet 0,4 grammi. „Naatriumi osas on teada päevane füsioloogiline vajadus, mis on täiskasvanutel kuni 1500 mg ehk umbes nii palju, kui saame kolmest-neljast grammist soolast. Samuti on selgeks tehtud kogus, mida pikaajaliselt ei tohiks ületada – see on soolale ümber arvutatult maksimaalselt 6 grammi päevas,“ ütleb tervise arengu instituudi (TAI) toitumise ja liikumise osakonna ekspert Tagli Pitsi.