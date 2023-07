PÄEVA TEEMA | Andre Hanimägi: haigushüvitise uus kord meenutab Mao suurt plaani teha terasetootmisega Hiina industriaalriigiks

Kui kärpeplaanide ja maksutõusude kõrval on küsitud, kas Reformierakonnal majanduskasvu plaani ei olegi, siis ma vastaksin, et on ikka. Tulumaksureformi ja maksutõusudega „motiveeritakse“ inimesi pürgima kõrgema palga peale ja haigushüvitiste korra muutmisega suunatakse inimesed kontoritööle.