Pärtel-Peeter Pere: Tallinn, tee järele! Helsingi suudab normaalselt teetöid teha, aga meie mitte

Mihhail Kõlvarti valitsemist iseloomustab otsustamatus ja halb juhtimine, mida kohendatakse ligi sajapealise PR-osakonnaga. Vanasadama tramm on trofeeprojekt valimisteks, see ei tõsta pealinnas ühistranspordikasutajate osakaalu. Sellel põhjusel jätkuvad ummikud ka pärast teetööde lõppu ning tööle sõitmine või parkimiskoha leidmine on sama tüütu.