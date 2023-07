Algas see kõik aga mullu novembris, üpriski nagu Oskar Lutsu „Kevade“ raamatki, sest kui fotoaparaadiga Viimsi muusikakooli jõuan, on puhkpilliorkestri laulupeo lugude õppimise esimene proov juba alanud. Minu kümneaastane poeg Hugo on esimest aastat selle orkestri noorema koosseisu liige ja olen otsustanud jälgida tema ja ta pilli mängivate sõprade teekonda laulukaare alla.