TAGATUBA | Mõni päev enne otsustavat NATO Vilniuse tippkohtumist on kõik veel lahtine

Me saame plaanid, mis näevad ette NATO ja liitlaste konkreetsed tegevused Eesti kaitsmiseks. Kui konkreetsed? Näiteks, kuidas tagatakse, et Leedu ja Poola vahelist Suwałki maakitsust ei hõivata? Kui kiiresti ja millal saabuksid siia liitlasväed, kes pole juba kohal? Milliste täiendavate liitlasriikide panust uued kaitseplaanid eeldavad? Kõigile küsimustele ei saa mõistetavalt ka taustavestlustes vastust, sest esiteks on mistahes sellised plaanid niisamagi tundlik info, aga kokkuleppest saab rääkida eeskätt siis, kui see on Vilniuses kohapeal sündinud.