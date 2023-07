Sõjaaja suursaadik Marjana Betsa usub, et pärast võitu tähistab Ukraina oma „jaanipäeva“ nii Kiievis, Sevastopolis kui ka Donetskis

Sel ja eelmisel aastal Marjana Betsa jaanipäeva ilmselgetel põhjustel tähistada ei saanud. Eelmistel aastatel on see päev temas aga väga sooja tunde tekitanud. „Loodus, perede kokkutulemine, suvilad, meri, sõbrad, pidustused,“ loetles suursaadik, mis on teda Eesti vast suurima püha puhul võlunud. See üllatas teda, et just jaanid, mitte näiteks jõulud või lihavõtted, paistsid eestlaste suurima pidupäevana.