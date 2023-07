FOTOD | Tartus palju kära tekitanud südalinna kultuurikeskus Süku võtab ilmet

Südalinna kultuurikeskus (Süku) on Tartus intriige tekitanud aastaid, sest paljudele linlastele ei meeldi teps mitte mõte pargi asemele ehitatavast majast. Hoone kavandamist pole see aga seganud ja tuleval nädalal, 14. juulil kell 14 kuulutatakse välja, milline arhitektuurivõistluse kuuest parimast tööst võetakse Süku pale eeskujuks.

Tartu linnapea ja arhitektuurivõistluse žürii esimees Urmas Klaas ütles, et parimate tööde valik on žürii pika ja põhjaliku töö tulemus. „Ka eksperdid andsid võistlustöödele oma hinnangu, millest oli otsuse langetamisel väga palju abi. 14. juulil avalikustatakse kõik võistlustööd koos seletuskirjade ja visuaalse materjaliga, samuti žürii protokoll, milles on põhjendused parimate tööde valiku kohta.“