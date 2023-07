Vene peaministri sõnul on majandus kindlal kasvuteel. Tegelikkus pole nii roosiline

Mišustin viitas sellega majadusministeeriumi SKP kasvu igakuistele hinnangutele. Enamikus maailma riikides hoiduvad ametlikud statistikaametid (sealhulgas Vene agentuur Rosstat) selliste näitajate kohesest avaldamisest. Need, kes seda teevad – näiteks Briti statistikaamet –, rõhutavad, et andmekõikumine on liiga suur ja parem on lähtuda kvartaliandmetest. „Igakuised arvutused on mõeldud trendide kiireks hindamiseks ja see ongi nende funktsioon,“ selgitatakse Moskva kõrgema majanduskooli õppematerjalides, miks igakuiseid SKP andmeid usaldada ei maksa. „Professionaal ei peaks nende põhjal suuremaid järeldusi tegema.“