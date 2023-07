Kai Rimmel: Inglismaal on toidu- ja lastekaupadel 0-protsendiline käibemaks. Miks Eestis nii ei tehta?

Samaaegselt sõltuvustega võitlemisele tuleb mõelda sellele, kuidas tõsta rohkem esile tervislikku eluviisi ning teha kõik selleks, et meie inimeste tervena elatud aastad ning keskmine eluiga tõuseks. Praeguses olukorras, kus ootab ees hinnatõus ning üldine elatustaseme langus, tuleks pingutada selle nimel, et tervislik toit jõuaks iga eestimaalaseni ja et pered saaks oma lapsed peretoetuste kärpimise valguses üles kasvatatud. Valitsus ei tohi jätta täiesti tähelepanuta maksude seda külge, mis on mõeldud kaupade kättesaadavuse soodustamiseks.