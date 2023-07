JUHTKIRI | Pruunsilla annetus mõjus Keskerakonnale kui bensiin lõkkele

Hiljutine parlamendi istungjärk oma räige obstruktsiooni ja usaldushääletustega lõi Keskerakonnale toreda võimaluse omandada järgmisteks valimisteks tasakaaluka ja ühiskonda ühendada püüdva partei kuvand. Ent pärast eilset on selge, et naiivsed olid need, kes hakkasid Jüri Ratase ja Mihhail Kõlvarti erakonnast midagi sellist lootma.