Antud olukord võinuks lahvatada mis iganes teise küsimusega seoses. Samuti ei ütleks ma, et Kõlvarti ja Ratase vastuseis kerkis esile pärast viimaseid valimisi. Tegelikult on see lõhe küpsenud juba aastaid.

Mis puudutab küsimust, kas Keskerakond oleks pidanud annetuse vastu võtma või mitte, siis seda ma ei oska tõesti öelda, kuna see on ju puhtalt erakonna sisetüli küsimus ja seda ei ole võimalik niimoodi hinnata, mis oleks olnud mõistlik.

Selles osas, kas seda teemat ja tüli on võimalik kuskile maha matta ja teema unustada, ma ei usu. Pigem on see ebarealistlik.

Ma eeldan, et me võime Keskerakonna puhul näha sisekriisi jätkumist veel pikalt. Kuna näib, et tüli osapooled ei ole kumbki nii kergelt nõus alla andma.