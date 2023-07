Kaja Kallase võimalikud järglased triigivad juba lipse

Peaminister Kaja Kallase edasine tegevus tekitab spekulatsioone – kas ta haarab härjal sarvist järgmisel kevad-suvel ning läheb Euroopa Komisjoni või otsustab ta jätkata Eestis. Välistatud pole endiselt ka võimalus, et 2024. aasta sügisel võiks temast saada NATO peasekretär. Väljaanne Politico ja kõrged ametnikud Euroopast on selle mõttega juba mänginud, ent nii mitmelgi põhjusel tundub see olevat siiski üsna ebatõenäoline.