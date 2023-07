500 PÄEVA SÕDA | Ukrainlaste visadus rikkus Venemaa juhtkonna kiire sõjakäigu plaani

Venemaa eeldus sõjaga kiiresti ühele poole saada pole vilja kandnud. Vastupidi, visad ja lausa hulljulged ukrainlased on näidanud, et nad ei taandu enne, kui agressor on nende koduriigist lahkunud. Pidada ausat võitlust sõjakurjategijaga pole lihtne, kuid tugev rahvas ei näita allaandmise märke.