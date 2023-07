Priidu Pärna: inimesed, kindlustage oma kodu. Peale õnnetust enam tagasiteed pole

Aastakümneid on võtnud aega, et juurutada omanikes harjumust ja arusaamist vajadusest oma kodu kindlustada. Tänaste ehitushindade juures pole omanikul endise olukorra taastamiseks sageli vahendeid. „Kindlusta oma meelerahu“, nagu ütleb ühe suure kindlustusseltsi tunnuslause. Ja selles on tõtt: kindlustus tuleb appi.