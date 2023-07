Maksupettus ja äriside Vene kaitsejõududega. Ukraina arestis Eesti äriperekonna tehase

Mullu septembris teatas Ukraina prokuratuur üksikasjadesse laskumata, et on arestinud Lääne-Ukrainas Lvivis tehase, mis on väärt umbes 12,4 miljonit eurot (500 miljonit Ukraina grivnat) ja mille „asutaja on Eesti ettevõte, kuid lõplikud omanikud Venemaa kodanikud“. Lisaks teatas prokuratuur, et nimetatud Venemaa kodanikud on „seotud Venemaa kaitseministeeriumile materiaalse toe pakkumisega“.