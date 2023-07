Mart Võrklaev: riigina pidev sendi saagimine ei ole jätkusuutlik, aga just seda praegu tehakse

Mitmetest arvamusavaldustest on silma jäänud, justkui kuluks ebaproportsionaalne summa riigiametnike palkadeks ja et ametnike vähendamine tooks kokku sõnavõtjate eesmärgiks seatud poolemiljardilise kokkuhoiu. Reaalsus on hoopis midagi muud. Kui võtta kitsalt ministeeriumite kulud eraldi, siis kõikide ministeeriumite tööjõukulud ja majandamine kokku maksab riigile 343 miljonit eurot, seega „sadu miljoneid“ ei õnnestu siit kuidagi leida. Vastasel juhul peaksime kõik ministeeriumid üldse ära kaotama.