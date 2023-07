Mario Kadastik: „saastaja maksab!“ Automaks täidab palju üllamat eesmärki

Hetkel keskenduksin sellele, miks ja millistel alustel üldse automaksu sisse viia. Tuleb meeles pidada, et automaks ei ole eraldiseisev asi, vaid osa suuremast pildist. See on osa meie rohereformist, osa liikuvusreformist. Selle maksu mõte ei ole ainult raha koguda, nagu tundub viimase aja retoorikast, vaid eesmärk on siiski nügida inimeste käitumist säästlikumas suunas.