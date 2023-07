POLIITKOLUMNIST | Irja Lutsar: kui looduses viibid, siis peaks puugivaktsiin iseenesestmõistetav olema

Suvi on käes ja puugid on kohal. Pole kaugel aeg kui paljud eestlased metsaande koguma siirduvad. Viimaste päevade jahedamad ja vihmasemad ilmad tulevad seente kasvule igati kasuks. Kahjuks aga on viimastel kümnenditel puukide arvukus Eestis aga ka kogu Euroopas suurenenud ja seda tänu kemikaalide kasutamise vähenemisele.