EESTLANE USA KÕRBEST | Ameeriklased tähistavad iseseisvuspäeva nii mürarikkalt, et iseseisvust kaitsnud inimesed hulluvad

Riigid on nagu inimesedki – nad sünnivad ja surevad, tähistades vahepeal oma sünnipäevi. On riike, mis on iidsed – näiteks Iraan, riik asutati juba 3200 eKr. Ja on riike, mis on vaevu puberteediikka jõudnud – näiteks Lõuna-Sudaan, mille sünnidaatum on 9. juuli, 2011.