INTERVJUU | Välisminister Margus Tsahkna Ukraina NATO-le lähemale toomisest: oleme jala maha pannud

Vilniuse tippkohtumine on kohe ukse ees. Mis on veel lahtine?

Kuni viimaste hetkedeni enne Vilniuse tippkohtumist käib väga kõva töö, et anda Ukrainale väga selge sõnum sellest, kuidas nad saavad NATO täisliikmeks. See teema on väga tähtis Ukrainale, meile ja paljudele meie liitlastele. Et anda sõnum: siin on see tee, kuidas Ukraina saab allianssi. Bukaresti tippkohtumise sõnastus 15 aasta tagusest ajast on päris tugev, aga reaalsuses ei järgnenud sellele ühtegi sammu. Olen igal pool öelnud, et kõige ohtlikum koht ühe Venemaa naaberriigi jaoks on NATO ooteruum, ilma et talle oleks antud teada järgmised sammud. Nüüd tuleb need sammud otsustada ja selle üle käib praegu läbirääkimine-kokkuleppimine.