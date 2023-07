Vilja Kiisler: olgu Ratase järglane Kiik või Kõlvart, igal juhul istub ta portsu otsas

Jüri Ratase aeg Eesti tipp-poliitikas on ümber saamas ning tema asemel võib Keskerakonna juhiks asuda Mihhail Kõlvart või Tanel Kiik. Hoolimata sellest, kumma valiku partei teeb, on Keskerakonna uue juhi ees seisvatest küsimustest suurim ikka üks ja seesama: kust saada raha? Ilma rahata erakonda ei arenda ega liida. Vastus sellele küsimusele on ebamugav nii Kõlvarti kui ka Kiige jaoks.