Esmalt Reformierakond. Andrus Ansip on juba teatanud, et ta kandideerib, ja ilmselt on peagi sama teadet oodata ka Urmas Paetilt. Päris kindlasti saavad need kaks Reformierakonna häältemagnetit ka järgmisel kevadel valijate poolehoiu, mis tähendab, et Reformierakond võib taas arvestada kahe kohaga. Kuid ambitsioon on minna püüdma ka kolmandat kohta. Küsimus on, kes oleks see kolmas nimi, kes rahvast niivõrd kõnetaks, et ajalugu võiks korduda ja üks Eesti partei saaks europarlamendis kolm kohta.