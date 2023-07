JUHTKIRI | Hiljutiste žestide eest võib Türgile palju andeks anda

Rootsi NATO-ga liitumises küsimuses on Türgi palju meelehärmi valmistanud, aga nüüdsete tegude ja žestide eest võib talle ka palju andeks anda. Isepäine Türgi ei põlga küll ära äri ajamist Venemaaga, kui see on talle kasulik, kuid õnneks on Ukraina neile regioonis loomulikum pikaajaline liitlane ja partner kui Venemaa, kellega 16.-19. sajandil on maha peetud üksteist sõda, mis kestsid kokku 69 aastat. Viljaleppe pikendamine tõstaks Türgi kaalu ka vilja importivate arengumaade silmis.