Mida näevad inimesed, kes surmaga silmitsi seisavad? Või hoopis keda? Surma-uurija Karl Käsnapuu jagab kogemusi

„Millele inimene otsa vaatab, kui ta peab otsa vaatama surmale,“ kirjeldab Karl oma põhiküsimust. Just sellele vastust otsides on ta kogunud erinevate inimeste kogemusi, kes operatsioonilaual, õnnetusjuhtumis või mõnel muul põhjusel surmaga tõtt on vaadanud.