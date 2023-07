PÄEVA TEEMA | Liiklusjurist: lõigu keskmise kiiruse mõõtmisel on nii positiivseid kui negatiivseid aspekte

Eesti eesmärk, et liikluses ei hukkuks aastaks 2025 üle 40 inimese aastas, on teatud mõttes küüniline – planeerime, et õnnetusjuhtumites siiski hukkub inimesi. Täna statistikat vaadates ei ole see eesmärk saavutatav. Vaja on täiendavaid samme.