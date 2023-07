REISIKIRI | Näha Budvat ja surra... Näen, kuidas neli vetelpäästjat asetavad vee piirile hallijuukselise vanaproua keha

2500 aasta eest elasid siin vaid mõned illüürlased, kes ehitasid dramaatiliselt kaunisse mägede ja mere kohtumispaika ühe esimese Aadria ranniku linna. Nad oleksid võinud muidugi rahulikult maad harida ja loomi karjatada, liigset kasu võtmata kaubelda, aga kiusatus merel kreeklaste ja roomlaste külluslike kaubakoormatega laevu röövida oli vastupandamatult suur, et nad ei saanud sellest jagu. Nii et need 2500 aastat on olnud väga dramaatilised, täis roomlaste, kreeklaste, türklaste, veneetslaste, slaavlaste ja arvukate teiste võõraste kättemaksu, vallutusretki ja lahinguid, mis on tihtipeale mere verest niisama mustaks värvinud kui mäed, mis Montenegrole nime on andnud. Looduski on Budvas toimunut nähes saanud inspiratsiooni ja koonerdamata andnud lisa, väristades linna maapinda sellise innuga, et see on tulnud mitu korda varemetest täiesti üles ehitada. Nii et ehkki praegune Budva on saanud oma näo keskajal veneetslaste käe all, on see samal ajal ehitatud kõigest 43 aasta eest, pärast 1979. aasta laastavat maavärinat, mis vanalinnast ainult kivikuhja alles jättis.