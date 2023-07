Narkosurmade arvu aitaks vähendada tarvitamiseelne kontroll, kuid idee ei liigu edasi

Tervise arengu instituudi (TAI) uimastite ja sõltuvuste keskuse juhi Aljona Kurbatova sõnul ei ole narkosurmade vähenemist märgata. Põhjused on samad mis mullu. „Ühelt poolt on tugevatoimelised sünteetilised opioidid, mis ei olnud Eestis mitu aastat nii kättesaadavad ja mis eelmisel aastal said uuesti uimastiturul esindatud. Teisalt on segatarvitamine,“ selgitas ta.