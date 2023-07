NATO dilemma: Ukraina peab saama Vilniuses konkreetseid lubadusi – aga need ei tohi olla konkreetsed

Teisipäeval Vilniuses algaval NATO kohtumisel on ilmselt keerukaim Ukraina liitumise arutelu. Lähemas plaanis on asi selge: Ukraina ei liitu NATO-ga ei tänavu, järgmisel ega ka ülejärgmisel aastal. Pikem plaan oleks justkui sama selge. 2008. aastal sai Bukarestis nii Ukrainale kui ka Gruusiale lubatud, et tulevikus on nad liituma oodatud. Alla kirjutasid kõik tollased liitlased, ka praegu Ukraina vastu avalikult vaenulik Ungari peaminister Viktor Orbán. „Me kõik oleme nõus, et Ukrainast saab alliansi liige,“ ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg juunis sellele otsusele viidates. „Ja me kõik oleme nõus, et NATO liitlased ja Ukraina otsustavad ise, millal on õige aeg Ukraina alliansi liikmeks kutsuda.“