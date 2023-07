Vestlesin eelmisel nädalal Kiievis paljude inimestega. Lahkusin Ukrainast laupäeval, 1945. aastast arvates Euroopa suurima sõja 500. päeval. Nägin, et säilinud on ukrainlaste erakordne võitlusvaim, mis torkas silma ka veebruaris, mu eelmisel Ukrainas käigul. Kuid viie kuuga näib osa inimesi olevat viis aastat vanemaks jäänud. Nad on kurnatud. Hukkunud sõjaväelaste ja tsiviilisikute arv kasvab.