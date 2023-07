Miks Erdoğan järele andis? Eksperdid ja Türgi ajakirjanikud pakuvad selgitusi

Esmaspäeva õhtul teatas NATO peasekretär Jens Stoltenberg, et Türgi vastuseis Rootsi liikmesusele on lõppenud ja president Recep Tayyip Erdoğan saadab ratifitseerimiseelnõu parlamenti. Kaks päeva varem rõõmustas Erdoğan Ukraina toetajaid, toetades ka selle riigi liitumist NATO-ga ning vabastades Venemaaga sõlmitud kokkuleppeid rikkudes koduarestist Azovstali kaitsjate komandörid. Ometi oli ta veel juuli alguses süüdistanud Rootsit islamisolvajate sallimises ja alles esmaspäeval viidanud, et Türgi tahab muude järeleandmiste seas selgemat liitumisperspektiivi EL-iga. Mis tingis meelemuutuse?