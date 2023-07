Eesti oli NATO tippkohtumise läbirääkimistel sõiduvees. Siis kajas Zelenskõi pahameel üle Vilniuse

Esmaspäeva õhtul vaevalt pool tundi pärast seda, kui peaminister Kaja Kallas ja suur osa Eesti delegatsioonist Vilniuses maandusid, saabus rõõmusõnum: Türgi president Recep Tayyip Erdoğan leebus ja NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi vahendatud läbirääkimiste tulemusena on Rootsi tee NATO-sse avatud. Kohati kiputi tähistamise keskel unustama, et tegelikult on ka Ungaril NATO tulevase 32. liikme ühinemisleping parlamendis kinnitamata. Seda peeti aga formaalsuseks. Soome liitumise puhul oli Ungari valmis kohe, kui Türgi oli otsusele jõudnud. „[Ungari] lubas, et ei jää viimaseks, aga nüüd on huvitav, et kui Türgi kiiresti teeb, siis mida teeb Ungari, kui ei taha viimaseks jääda,“ märkis peaminister Kaja Kallas teisipäeva varahommikul.