JUHTKIRI | Riik molutab, kodanikud ja ettevõtjad kannatavad

Üks eriti ere näide on esmaspäevases lehes jutuks olnud autoregistri teema. Nimelt on Eesti autoregistris paarsada tuhat autot, mida ei kasutata, suuremat osa neist pole enam ilmselt olemaski. Aga just seetõttu, et neid pole olemas, ei lase praegused reeglid omanikul neid registrist kustutada. Seetõttu võib olematute autode omanikke tabada automaks, aga see on ainult üks häda. Registri mõte on ju kajastada tegelikku olukorda. Muidu kaotab register suure osa oma mõttest ja selles olev info on osaliselt kasutu või eksitav.