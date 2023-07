Toomas Alatalu: sirgeseljalisust Venemaa suhtes, mida lääneriikidelt kogu aeg oodatakse, pole olemas ega tulemas!

Türgi Vabariigi rajaja Kemal Atatürk tegi kõik selleks, et riik euroopastada. 1987. aastal esitati taotlus liituda Euroopa Liiduga, 10 aastat hiljem oli Türgil koguni naispeaminister, ent siis algasid vastutuuled mitmest Euroopa pealinnast ja täna on Türgi seal, kus ta on. Ning naistel jälle islamiriigile tunnuslikud rätid peas.