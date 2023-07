KÖÖGI KOMANDO | Kreeklane Karja tänavalt. Haapsalu uustulnuk annab nii mõnelegi söögikohale silmad ette

Tänavusuvise Haapsalu üks uustulnukaid on restoran Meraki, mis seadis end sisse endise söögikoha Karja Kuus ruumes, võttes kursi Kreeka köögile. Idee on lihtne ja toimiv – Kreeka toit on hästi valmistatuna kindla peale minek. Kreekas on paljud meist reisinud ja sealne enamasti rammus ja mitte ülemäära vürtsikas toit on eestlastele kindlasti mokkamööda. Seda enam, et Meraki köögis tegutsevad ka mõned sama regiooni kokad.