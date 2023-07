JUHTKIRI | Ärge näidake NATO Ukraina-argpükslust võiduna

Me mõistame ukrainlaste pahameelt NATO pärast – et maailma vägevaim sõjaline allianss jäi eile Vilniuse tippkohtumisel Ukraina suhtes nii hambutuks. Ei suudetud anda näiteks liikmesuse tegevuskava (MAP). Asemele pakuti küll alternatiiv – hindame kord aastas Ukraina edenemist jne –, kuid see on lahja ja võib lõppeda sellega, et Ukraina NATOsse ei pääsegi. See ei kohusta millekski.