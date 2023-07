Ukraina sai pärast NATO kohtumist lohutuseks üle miljardi euro eest uusi relvi

Häälekas survestamine võib ka tagasilööke anda. Briti kaitseminister Ben Wallace hoiatas kolmapäeval, et ukrainlaste kriitikat võetakse osas NATO pealinnades tänamatusena. „Ükskõik kas see meeldib meile või mitte, aga inimesed tahavad ka natuke tänulikkust,“ ütles Wallace. „Mõnikord nõutakse, et riigid omaenda laovarud tühjaks teeksid. Teate, ega me ei ole [veebikaubamaja] Amazon. Nii ma ütlesin neile eelmisel aastal, kui mulle pärast üksteist tundi kestnud sõitu soovinimekiri kätte anti.“