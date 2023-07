TAGATUBA | Kümmekond minutit enne NATO Vilniuse tippkohtumise lõppu oli kõik vastu taevast lendamas

See kõlab väga intrigeerivalt ja paneb ajakirjaniku küsima võimalikult mahlakat kirjeldust sellest, kuidas kogu ruum sumisema hakkas. Kas keegi tõstatas selle teema? „Ei-ei-ei. Loomulikult mitte,“ meenutas allikas. Tegeliku kaaluga otsuseid ei tehtagi formaalses aruteluringis, vaid selle ümber asuvatel äärealadel. Pärast Zelenskõi säutsu oli tippkohtumise suur ruum nagu keeristormi silm, mille ümber tõmmati orkaan justkui vurrina käima. See oli väga halb hetk. Eesti valitsuse liikmed ning välis- ja julgeolekupoliitika tipptegijad olid näinud ränka vaeva, et Ukraina liikmesusest Vilniuses üldse räägitaks.