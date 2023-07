Leht süüdistas Briti üht kuulsaimat saatejuhti alaealise ahistamises. Nüüd paistab, et ta polegi süüdi

Alusetult seksuaalkuriteos süüdistatud Huw Edwards on nüüd ränga depressiooniga haiglas.

Siivutute piltide ostmises süüdistatud BBC saatejuhi nimi on praeguseks avalik. Briti rahvusringhäälingut raputanud skandaali keskmes on Huw Edwards, kes läks toimunu tõttu haiglasse. Suurbritannia üks kuulsaimaid telenägusid kannatab nüüd suurte vaimse tervise probleemide all ja jääb haiglaravile, märkis tema abikaasa kolmapäeval tehtud avalduses.