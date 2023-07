JUHTKIRI | „Pika plaani“ partei juhid on liiga muretud

See nädal tõi uudise, et Eesti 200 sai teises kvartalis kõigest 6157 eurot ja liikmemaksusid kogunes 2402 eurot. Nii et valimistel ettevõtjate hääli noolinud (ja saanudki) erakond on praegu riigi toetusest suuremas sõltuvuses kui vanad erakonnad.