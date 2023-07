Iiri fänn Shelby Lynn väidab, et ta uimastati, meelitati lava taha ja teda keelitati seksima. Teised naised on rääkinud soovimatutest seksuaalsuhetest, millest keeldumiseks nad olid liiga hirmul. Räägitud on kurikuulsast „nullreast“ lava lähedal, kust väidetavalt värvati noori naisi, sealhulgas Lynn, pärast kontserti Lindemanni rahuldama.