Joosep Vimm: 77 korterit on 77 kodu – veel on võimalik need päästa!

Pae 25 maja õnnetu seis on aastaga aina tihedamalt kokkutõmbuv umbsõlm. See vajab kiiret lahendust, et sõlm kägistama ei hakkaks. Korterite kahjustused ilmaolude meelevallas aina süvenevad. Vaidlused ühe kindlustusandjaga on viinud selleni, et päevakorral on isegi ajutise kilekatuse mahavõtmine enne talve. 77 korterit on 77 kodu, milles inimesed ei pruugi enam kunagi saada elada.