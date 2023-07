„Kui truubi alt maa lahti kaevaks, oleks Virtsu omaette saar.“ Mures virtsulaste seas levivad lausa separatistlikud mõtted

Mure kooli sulgemise pärast on virtsulased uutmoodi meeleheitele ajanud. Otsitakse üha loomingulisemaid lahendusi, näiteks pakutakse Muhu vallaga ühinemist. Regionaalminister proovib pingeid leevendada.

Kunagises kalurikülas ja nüüdses sadamaalevikus on revolutsioonieelne meeleolu. Juhuks, kui Lääneranna omavalitsusega kompromissini ei jõuta – praeguse seisuga näib, et üksmeel kohaliku kooli pidamise üksikasjus on raske tulema –, hellitab sealset kogukonda esindav aktivistide kogum kahte üsnagi ootamatut mõtet.