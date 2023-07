ARVUSTUS | Maavärin nimega kristlus

Ometi on see lavastus, mille puhul on mitu põhjust, miks seda jäädvustada. Esimene on lavastuse teema – vastuolud kristluses –, teine on kursus, kes seda mängib, kolmas „Maavärin“ kui pedagoogiline formaat. Seega, ka selle artikli taustalugu erineb pisut tavapärasest. Lavastusi tõlgendades on minu meelest kena protsessi osalistest kirjutamise ajal pigem eemale hoida (selleks et kirjutajale oleks peamine see, mis jõuab vaatajani, mitte teadmine, mida osalised teha on tahtnud). Nii et full disclosure, seekord uurisin kursuse kohta tausta ka CPPM-i õppekava juhilt Jüri Naelalt.