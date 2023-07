Andrei Hirvi: ettevõtete juhid ei kasuta enam Google’it, vaid pöörduvad ChatGPT poole

Tehisintellekt on juba hakanud ümber kujundama meie töö- ja õppemeetodeid ning igapäevaelu. Olen veendunud, et see on kõigest lähtepunkt ning ees ootab midagi veel suuremat ja murrangulisemat. Arvan, et 5–10 aasta pärast muudab see paljusid töökohti, muutes ettevõtteid efektiivsemaks. Olemasolevad ärimudelid aeguvad ja need asendatakse uutega.