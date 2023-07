RETSEPT | Murakamoosiga kodujuustutort, jumalate hõrgutis

Rabamurakas (Rubus chamaemorus L.) kasvab igat tüüpi rabas ning soostunud männi- ja lehtmetsas. See taim puhkeb valgeisse õitesse tavaliselt mai lõpus või juuni alguses. Murakas on õitsemise ajal külmakartlik, mistõttu ei pruugi tänavu kõigis muidu rikkaliku saagiga kohtades marju olla. Vähemalt mina jäin kahes rabas, kus eelmisel aastal õnnestus ämbritäis marju korjata, sel aastal peaaegu tühjade kätega. Aga võib ka juhtuda, et murakalehti täis maa on marjavaba seetõttu, et suur osa taimi on isastaimed, mis ei vilju kunagi.