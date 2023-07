PÄEVA TEEMA | Praegune uimastipoliitika ei ole piisav – narkosurmasid aitaks vähendada tarvitamiseelne kontroll

Kahtlemata on õigus neil, kes ütlevad, et ainus ohutu uimasti on selline, mis jääb tarvitamata. Küll aga ei saa nõustuda järeldusega, et selleks, et inimesed uimasteid ei tarvitaks, peab ühiskond uimastitega seonduvaid ohte taluma ja isegi võimendama.