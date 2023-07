Esiteks on Kallase sõnavõtud piinlikult kahekeelsed. Teiseks tundub ta paranoia küüsi sattununa olevat unustanud oma võimupositsiooni. Kallas pole eraviisiliselt kuulujuttudel põhinevat paranoiat Parvel Pruunsilla eest kunagi varjanud. On aga hämmastav näha, kui kergekäeliselt hakkas see avalikku võimu teostades tema üle valitsema.