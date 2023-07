Krimmi raudteeühendus jäi terveks, ent turismil on kriips peal

Rünnaku motiivides ja korraldajas pole erilist kahtlust, ehkki Ukraina ametnikud esitasid Venemaa pilkamiseks mitmesuguseid versioone. Näiteks avaldas Ukraina Lõuna väejuhatuse esindaja arvamust, et tegu on venelaste enda provokatsiooniga, ja Odessa sõjalise administratsiooni esindaja pakkus, et põhjus võis olla teelt eksinud Vene ründedroon või ehitusnormide rikkumine koos materjalide kulumisega. Poolametlikult tunnistas rünnaku korraldamist siiski kohe Ukraina luureteenistus SBU, tsiteerides vahetult pärast plahvatusi oma Telegrami kontol Tarass Ševtšenko luuletust rahutust ööbikust, nagu tehti ka pärast oktoobrikuist Kertši silla pommitamist. Paar tundi enne plahvatusi oli unelaulule vihjanud ka Ukraina maavägede ülem Oleksandr Sõrskõi.