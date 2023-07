PÄEVA TEEMA | Heidit Kaio: üledoose ei saa narkomaanid, vaid noored, kes ei usu meie avalikku nulltolerantsi juttu

Üledoose ei saa paadunud narkomaanid allakäigu trepi viimasel astmel, vaid noored, kes ei usu meie avalikku nulltolerantsi juttu. Nad teavad, et päriselu on teistsugune. Ei tasu kujutleda, et noored ei eksperimenteeri, aga kui kõik on illegaalne, isegi rääkimine, siis ei saa neile öelda, missuguste ainete koosmõju on surmav. Mina ka ei tea seda. Veelgi olulisem, ei saa kontrollida manustatavate ainete kangust, ega koostist.