Narkootikumide hinnad ei astu tavakaubandusega sama sammu

Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro selgitas, et mustal turul on küll omad reeglid ja seaduspärasused, kuid need ei astu tavakaubandusega sama sammu. „Uimastite hinnad on väga kõikuvad ja sõltuvad väga paljudest teguritest, näiteks aine kogusest, sellest, kui mitmes lüli ostja on, kui palju klient on ise valmis maksma ja nii edasi. See on röövellik turg, kus müüjate eesmärk on ostjatelt võtta maksimum,“ rääkis ta.